INDÚSTRIA

Carlos Henrique Passos toma posse para mais um quadriênio a frente da Fieb

Evento reuniu autoridades policiais e empresariais da Bahia na noite desta quinta-feira (9)

Nauan Sacramento

Publicado em 9 de abril de 2026 às 21:50

Carlos Henrique Passos Crédito: Valter Pontes / Coperphoto/ Sistema Fieb

A nova diretoria da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) tomou posse na noite desta quinta-feira (9), em Salvador, para o mandato que compreende o quadriênio 2026-2030. Reconduzido à presidência, o empresário Carlos Henrique Passos destacou que o principal compromisso da gestão será assegurar um ambiente de negócios equilibrado e seguro, capaz de manter a competitividade do setor em um cenário global desafiador.

Durante a solenidade, Passos reforçou o papel estratégico do Sistema Fieb na formação de capital humano e inovação tecnológica. "Os desafios são grandes até porque a indústria é grande. Criar condições para que o setor possa continuar se renovando e se atualizando são pontos fundamentais", afirmou. O presidente ressaltou o impacto de braços como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Centro Integrado de Manufatura e Tecnologia (Senai Cimatec), consolidado como polo universitário, e o Serviço Social da Indústria (Sesi), que atende mais de 12 mil alunos, além do papel do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) na conexão de profissionais com o mercado produtivo.

A cerimônia reuniu as principais lideranças políticas e empresariais do estado, evidenciando a importância institucional da federação. Estiveram presentes o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto, e o empresário Antonio Carlos Júnior. Também participaram o governador, Jerônimo Rodrigues, e a presidente da Associação Comercial da Bahia (ACB), Isabela Suarez.

Em seu discurso, o prefeito Bruno Reis destacou a colaboração entre a gestão municipal e a entidade para a diversificação econômica da capital. "A Fieb é fundamental para reindustrializar Salvador. Essa parceria com o Senai e o Cimatec tem ajudado muito para que Salvador deixe de ser apenas um polo de serviços e passe a ser um hub de tecnologia e inovação", pontuou.

Ao analisar o desempenho econômico, Carlos Henrique Passos observou que a indústria baiana tem avançado com vigor em áreas como energia renovável, biocombustíveis e alimentação. No entanto, ponderou que variáveis externas, como tensões geopolíticas no Oriente Médio e tarifas internacionais, impactam o fornecimento de insumos e as rotas de exportação. "O setor depende dessa estabilidade para que seus produtos alcancem novos mercados", explicou.