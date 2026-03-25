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Conselho de Sustentabilidade da FIEB visita unidade da Braskem em Camaçari

Visitantes conheceram as operações e ações de ecoeficiência desenvolvidas pela petroquímica

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 25 de março de 2026 às 16:47

Membros do Conselho de Sustentabilidade da Fieb estiveram em unidade da Braskem, em Camaçari Crédito: Damilla Carmo / Divulgação

A Braskem abriu as portas de sua Unidade de Químicos (Q1), localizada no Polo Industrial de Camaçari, para uma visita de integrantes do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), na manhã desta quarta-feira (dia 25). A ação foi promovida como parte do programa Formando Laços, que recebe nas unidades industriais da petroquímica pessoas interessadas em conhecer os processos produtivos da empresa.

Durante a visita os membros do Conselho, formado por empresários e executivos de diversos segmentos, puderam conhecer de perto as instalações da unidade, entender os procedimentos operacionais, as ações de ecoeficiência desenvolvidas e as práticas de segurança que são referência na indústria química.

“Esta aproximação é fundamental para fortalecer o diálogo entre as empresas, além de promover o compartilhamento de conhecimento e boas práticas. Acreditamos que a sustentabilidade se constrói de forma colaborativa, e momentos como este reforçam nosso compromisso com uma atuação responsável, inovadora e orientada para o futuro”, ressaltou Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia e presidente do Conselho de Sustentabilidade da Fieb.

Presente na visita, Geane Almeida, assessora técnica da Gerência de Desenvolvimento Sustentável da Fieb, considerou a experiência única, por permitir que os membros do Conselho vissem de perto toda a complexidade e os rigorosos padrões de segurança de processos e operações necessários à produção da Braskem.

“Além disso, tivemos a oportunidade de conhecer, de forma prática, as iniciativas socioambientais da empresa, incluindo investimentos em tecnologia, gestão de resíduos e reaproveitamento energético, entre outras ações relevantes. Foi uma vivência enriquecedora, que mobilizou o Conselho, ampliando a visão de seus integrantes e gerando motivação e inspiração. Empresários já saíram com ideias concretas, como a replicação de salas de apoio à amamentação em suas próprias unidades produtivas”, revelou.

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