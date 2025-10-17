MP aciona cidade na Bahia para garantir abrigo a animais abandonados

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 17 de outubro de 2025 às 17:25
O Ministério Público da Bahia, por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Alagoinhas, ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura de Alagoinhas para garantir proteção aos animais abandonados da cidade. A ação foi movida após a única instituição da cidade, a Fundação Anjo de Quatro Patas (FAQP), receber uma notificação de despejo.
Isso acontece devido às dívidas da instituição, que não vêm pagando o aluguel ao dono do imóvel. Segundo a promotora de Justiça Catharine Rodrigues de Oliveira, responsável pela ação ajuizada no último dia 7 de outubro, a situação é grave. Alagoinhas não possui um abrigo público municipal para cuidar de animais em situação de rua.
"O trabalho, que é de obrigação da Prefeitura, está sendo feito de forma voluntária pela fundação que depende de doações e de um repasse mensal da gestão municipal. Atualmente, esse repasse é de R$ 25 mil mensais, o valor segundo a Fundação é insuficiente para custear as demandas", afirma o Ministério Público. A reportagem não conseguiu contatar a prefeitura sobre o assunto. O espaço segue aberto.
Na ação, a promotora de Justiça informa que a gestão municipal não providenciou um novo imóvel para a fundação funcionar. Tentou-se alugar outro espaço, mas o contrato não foi assinado por falta de documentação necessária.
Algoinhas fica localizada na região nordeste da Bahia
Além disso, não existe previsão orçamentária para construção de uma sede em área pública reservada para a Instituição funcionar. A Secretaria Municipal de Planejamento não respondeu sobre o plano para início das obras, ao ser oficiada pelo MP.
A ação pede que a Justiça obrigue o município a fornecer um novo imóvel provisório, com boas condições de higiene, estrutura física e apoio financeiro para que a Fundação continue seu trabalho. O MP-BA solicitou também que a Prefeitura seja obrigada a construir e entregar a sede definitiva da Fundação Anjo de Quatro Patas, garantindo repasse mensal de verba suficiente para manter o funcionamento adequado da instituição.
Em 2019, a Prefeitura anunciou a doação de um terreno de 4 mil metros quadrados à Fundação Anjos de Quatro Patas. Na época, a instituição abrigava cerca de 300 animais.