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Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro na Bahia

Crime aconteceu em praça de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:09

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de matar o ex-companheiro após atear fogo nele, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A prisão preventiva foi cumprida na terça-feira (7), conforme informou a Polícia Civil.

O crime ocorreu no dia 20 de março, na Praça Nova São Francisco, e teve como vítima Divanilson de Carvalho David, de 53 anos. De acordo com as investigações, os dois discutiram antes de a suspeita jogar um líquido inflamável sobre o homem e provocar as chamas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Divanilson sofreu queimaduras graves e foi socorrido para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado por alguns dias. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 27 de março.

Após a prisão, a mulher foi levada para uma unidade policial, passou por exames legais e segue custodiada, à disposição da Justiça. Ela foi autuada por homicídio qualificado.

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Tags:

Crime

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