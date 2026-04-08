CRIME

Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro na Bahia

Crime aconteceu em praça de São Francisco do Conde, na Região Metropolitana

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:09

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de matar o ex-companheiro após atear fogo nele, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A prisão preventiva foi cumprida na terça-feira (7), conforme informou a Polícia Civil.

O crime ocorreu no dia 20 de março, na Praça Nova São Francisco, e teve como vítima Divanilson de Carvalho David, de 53 anos. De acordo com as investigações, os dois discutiram antes de a suspeita jogar um líquido inflamável sobre o homem e provocar as chamas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Divanilson sofreu queimaduras graves e foi socorrido para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado por alguns dias. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 27 de março.