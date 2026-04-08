Mulher é presa suspeita de atear fogo e matar ex-companheiro na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de abril de 2026 às 10:09
Uma mulher de 43 anos foi presa suspeita de matar o ex-companheiro após atear fogo nele, em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador. A prisão preventiva foi cumprida na terça-feira (7), conforme informou a Polícia Civil.
O crime ocorreu no dia 20 de março, na Praça Nova São Francisco, e teve como vítima Divanilson de Carvalho David, de 53 anos. De acordo com as investigações, os dois discutiram antes de a suspeita jogar um líquido inflamável sobre o homem e provocar as chamas.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Divanilson sofreu queimaduras graves e foi socorrido para uma unidade de saúde, onde permaneceu internado por alguns dias. Apesar dos esforços médicos, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 27 de março.
Após a prisão, a mulher foi levada para uma unidade policial, passou por exames legais e segue custodiada, à disposição da Justiça. Ela foi autuada por homicídio qualificado.