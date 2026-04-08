TRAGÉDIA

Técnico de enfermagem morre em acidente grave em estrada da Bahia

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no local

Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:47

Ruan morreu em acidente grave Crédito: Reprodução

Um técnico de enfermagem identificado como Ruan de Brito Lima, 28 anos, morreu após um acidente na BR-242, em um trecho de Barreiras, no oeste da Bahia, na terça-feira (7). A tragédia ocorreu depois que um dos pneus do veículo em que ele estava estourou, fazendo com que o carro saísse da pista e colidisse contra uma árvore.

A ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial de Barreiras nas proximidades do km 792 da rodovia. A vítima trabalhava no Hospital do Oeste. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

Ruan morreu em acidente grave 1 de 4

De acordo com a PRF, Ruan ainda recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local. Com o impacto da batida, o jovem ficou preso às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento e a retirada do corpo.