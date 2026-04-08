Técnico de enfermagem morre em acidente grave em estrada da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:47
Um técnico de enfermagem identificado como Ruan de Brito Lima, 28 anos, morreu após um acidente na BR-242, em um trecho de Barreiras, no oeste da Bahia, na terça-feira (7). A tragédia ocorreu depois que um dos pneus do veículo em que ele estava estourou, fazendo com que o carro saísse da pista e colidisse contra uma árvore.
A ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial de Barreiras nas proximidades do km 792 da rodovia. A vítima trabalhava no Hospital do Oeste. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por apurar as circunstâncias do acidente.
Ruan morreu em acidente grave
De acordo com a PRF, Ruan ainda recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local. Com o impacto da batida, o jovem ficou preso às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento e a retirada do corpo.
Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. Além de atuar no Hospital do Oeste, Ruan também trabalhava no Conjunto Penal de Barreiras. O sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (8), na cidade de Angical, na mesma região.