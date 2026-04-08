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Técnico de enfermagem morre em acidente grave em estrada da Bahia

Vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas morreu no local

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 09:47

Ruan morreu em acidente grave
Ruan morreu em acidente grave Crédito: Reprodução

Um técnico de enfermagem identificado como Ruan de Brito Lima, 28 anos, morreu após um acidente na BR-242, em um trecho de Barreiras, no oeste da Bahia, na terça-feira (7). A tragédia ocorreu depois que um dos pneus do veículo em que ele estava estourou, fazendo com que o carro saísse da pista e colidisse contra uma árvore.

A ocorrência foi registrada pela 1ª Delegacia Territorial de Barreiras nas proximidades do km 792 da rodovia. A vítima trabalhava no Hospital do Oeste. Foram expedidas guias para perícia e remoção do corpo, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável por apurar as circunstâncias do acidente.

Ruan morreu em acidente grave

Ruan morreu em acidente grave por Reprodução
Ruan morreu em acidente grave por Reprodução/Fala Barreiras
Ruan morreu em acidente grave por Reprodução
Ruan morreu em acidente grave por Reprodução
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Ruan morreu em acidente grave por Reprodução

De acordo com a PRF, Ruan ainda recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no próprio local. Com o impacto da batida, o jovem ficou preso às ferragens, sendo necessária a atuação do Corpo de Bombeiros para realizar o desencarceramento e a retirada do corpo.

Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras. Além de atuar no Hospital do Oeste, Ruan também trabalhava no Conjunto Penal de Barreiras. O sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (8), na cidade de Angical, na mesma região.

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Tags:

Acidente Morte Estrada Técnico de Enfermagem

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