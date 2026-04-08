Líder do CV é preso em hospital de Salvador após dar entrada baleado e com documento falso

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Wendel de Novais
Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:46
Um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na noite de terça-feira (7), depois de dar entrada ferido em uma unidade de saúde da capital. A captura ocorreu como parte dos desdobramentos da operação “Vigilantia”, iniciada pelo 30º Batalhão da PM.
Fábio de Souza Costa, 41 anos, que é mais conhecido pelos apelidos ‘Xande’, ‘Anjo’ e ‘Binho’, ele tem papel estratégico na coordenação do tráfico de drogas e de ações violentas do CV na região. O traficante estaria envolvido, inclusive, em uma troca de tiros com os policiais que acabou na morte de um suspeito e na suspensão de ônibus na região.
De acordo com a corporação, ele foi localizado por volta das 21h30 no Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), no bairro do Canela. O homem recebia atendimento médico após ter sido baleado na perna, no ombro e no rosto. Há suspeita de que os ferimentos tenham sido resultado do tiroteio de segunda-feira.
Traficante foi preso ao dar entrada em hospital
Ainda segundo a PM, o suspeito tentou ocultar a própria identidade ao se apresentar com um nome falso na unidade de saúde. Após diligências e confirmação de quem ele realmente era, os policiais realizaram a abordagem no local.
O traficante teria ligação dele com diversos crimes violentos, entre eles homicídios e tentativas de assassinato contra policiais militares. Um dos casos citados é a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos, de 42 anos, registrada em 3 de fevereiro deste ano, no Vale das Pedrinhas. Na ocasião, o agente foi atingido na cabeça durante um confronto.
Após a localização no hospital, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia especializada, onde teve cumprido um mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar não informou em que circunstâncias ele foi baleado. O caso continua sob investigação.