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Líder do CV é preso em hospital de Salvador após dar entrada baleado e com documento falso

Prisão ocorreu no bairro do Canela, após identificação ser confirmada pela PM

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 8 de abril de 2026 às 07:46

Traficante foi preso em hospital Crédito: Reprodução

Um dos chefes do Comando Vermelho (CV) no Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi preso pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na noite de terça-feira (7), depois de dar entrada ferido em uma unidade de saúde da capital. A captura ocorreu como parte dos desdobramentos da operação “Vigilantia”, iniciada pelo 30º Batalhão da PM.

Fábio de Souza Costa, 41 anos, que é mais conhecido pelos apelidos ‘Xande’, ‘Anjo’ e ‘Binho’, ele tem papel estratégico na coordenação do tráfico de drogas e de ações violentas do CV na região. O traficante estaria envolvido, inclusive, em uma troca de tiros com os policiais que acabou na morte de um suspeito e na suspensão de ônibus na região.

De acordo com a corporação, ele foi localizado por volta das 21h30 no Centro de Ortopedia e Traumatologia (COT), no bairro do Canela. O homem recebia atendimento médico após ter sido baleado na perna, no ombro e no rosto. Há suspeita de que os ferimentos tenham sido resultado do tiroteio de segunda-feira.

Traficante foi preso ao dar entrada em hospital

Traficante foi preso ao dar entrada em hospital por Reprodução
Traficante foi preso ao dar entrada em hospital por Reprodução
Traficante foi preso ao dar entrada em hospital por Reprodução
Traficante foi preso ao dar entrada em hospital por Reprodução
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Traficante foi preso ao dar entrada em hospital por Reprodução

Ainda segundo a PM, o suspeito tentou ocultar a própria identidade ao se apresentar com um nome falso na unidade de saúde. Após diligências e confirmação de quem ele realmente era, os policiais realizaram a abordagem no local.

O traficante teria ligação dele com diversos crimes violentos, entre eles homicídios e tentativas de assassinato contra policiais militares. Um dos casos citados é a morte do cabo Glauber Rosa dos Santos, de 42 anos, registrada em 3 de fevereiro deste ano, no Vale das Pedrinhas. Na ocasião, o agente foi atingido na cabeça durante um confronto.

Após a localização no hospital, o suspeito foi encaminhado para uma delegacia especializada, onde teve cumprido um mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar não informou em que circunstâncias ele foi baleado. O caso continua sob investigação.

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Tags:

Salvador Comando Vermelho Hospital Preso Traficante

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