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Homem é preso por matar o próprio irmão durante discussão por herança na Bahia

Suspeito estava foragido desde janeiro e foi capturado nesta segunda-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:21

Jhones foi morto pelo próprio irmão Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Yan Moreira Sales, de 30 anos, foi preso na segunda-feira (6) após ser apontado como responsável pela morte do próprio irmão e pela tentativa de homicídio contra um funcionário da vítima, no município de Santo Estêvão.

O crime aconteceu no dia 30 de janeiro, dentro da casa dos pais dos envolvidos, localizada na região central da cidade. Na ocasião, Jhones Moreira Sales, de 33 anos, e um vaqueiro que trabalhava em seu haras foram atingidos por disparos de arma de fogo após uma discussão.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Segundo informações apuradas pela polícia, o conflito teria sido provocado por divergências relacionadas à divisão de bens da família. Durante a briga, o suspeito teria sacado a arma e efetuado os tiros contra o irmão e o funcionário. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana.

Jhones não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. Já o trabalhador permanece internado em estado grave, com risco de sequelas permanentes. No dia do crime, equipes da Polícia Militar foram acionadas inicialmente para atender uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao imóvel, os agentes já encontraram a situação agravada, com as vítimas baleadas e o suspeito em fuga.

Rondas chegaram a ser realizadas na região logo após o ataque, mas o autor não foi localizado naquele momento. A investigação seguiu sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Santo Estêvão, que apurou as circunstâncias e a motivação do caso.

O suspeito foi localizado e teve dois mandados de prisão preventiva cumpridos. A captura foi realizada por equipes da Polícia Civil da Bahia, na Delegacia Territorial de Santo Estêvão, onde ele permanece custodiado à disposição da Justiça.

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Crime Morte

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