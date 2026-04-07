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Vale das Pedrinhas amanhece sem ônibus após morte em ação policial

Coletivos passaram a parar apenas na Avenida Juracy Magalhães depois de tiroteio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:16

Tiroteio foi registrado na Rua do Areal Crédito: Reprodução

O Vale das Pedrinhas, no bairro do Nordeste de Amaralina, amanheceu sem circulação de ônibus nesta terça-feira (7), após um episódio de violência registrado no dia anterior. A interrupção do serviço ocorreu depois de uma operação policial que terminou em troca de tiros entre agentes de segurança e suspeitos, resultando na morte de um homem apontado como alvo da ação. O transporte foi regularizado por volta das 7h30 por decisão dos motoritas e do Sindicato dos Rodoviários. 

Com a suspensão, os coletivos deixaram de entrar na localidade por questões de segurança. Para quem vive na região, a mudança impactou diretamente a rotina. Sem acesso ao transporte dentro do bairro, moradores precisaram se deslocar a pé até a Avenida Juracy Magalhães, ponto mais próximo onde os ônibus continuam operando, para conseguir seguir para o trabalho e outras atividades.

PM foi acionada para o caso

Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Polícia Militar em ação por Divulgação / Ascom PM
Polícia Militar em ação por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Operação do Gaeco e Polícia Militar por Divulgação/MP-BA
Polícias técnica e militar estiveram no local onde corpo foi encontrado no Barbalho por Arisson Marinho/CORREIO
Polícia Militar por Alberto Maraux
Viaturas da PM por Divulgação
PM envio uma viatura para o fim de linha de Lauro de Freitas por Divulgação/Polícia Militar da Bahia
Viatura da Polícia Militar por Tânia Rêgo/Agência Brasil
Viatura da Polícia Militar foi acionada por Reprodução | PM-BA
Viatura da Polícia Militar por Arisson Marinho/CORREIO
Novas viaturas e policiais por Arisson Marinho/CORREIO
PMs foram presos em 2022 por Alberto Maraux/SSP
SSP, FICCO Bahia, PM, PC e PF deflagram operação Circuito Fechado contra facções por Divulgação SSP-BA
Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos por Divulgação/PM
Plantações foram localizadas pela 45ª CIPM por Divulgação/45ª CIPM
Caso envolve a 18° CIPM, de Periperi por Reprodução / Redes sociais
Policial Militar por Vitor Barreto/SSP
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Polícia Militar em ação por Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a ocorrência teve início na tarde de segunda-feira (6), durante rondas realizadas por equipes do 30º Batalhão na Rua do Areal. Os policiais relataram que encontraram homens armados na via e, ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos teriam efetuado disparos, dando início ao confronto.

Após o fim da troca de tiros, um dos envolvidos foi localizado ferido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, que foi posteriormente apresentada à delegacia responsável pelo caso.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador como morte por intervenção de agente de segurança pública. Segundo a unidade, o homem ainda não havia sido formalmente identificado. No registro, consta que o suspeito foi baleado durante o confronto e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu. Além da arma, também foram apresentados munições e um carregador.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

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Suspensão de Ônibus

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