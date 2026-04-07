SALVADOR

Vale das Pedrinhas amanhece sem ônibus após morte em ação policial

Coletivos passaram a parar apenas na Avenida Juracy Magalhães depois de tiroteio

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:16

Tiroteio foi registrado na Rua do Areal Crédito: Reprodução

O Vale das Pedrinhas, no bairro do Nordeste de Amaralina, amanheceu sem circulação de ônibus nesta terça-feira (7), após um episódio de violência registrado no dia anterior. A interrupção do serviço ocorreu depois de uma operação policial que terminou em troca de tiros entre agentes de segurança e suspeitos, resultando na morte de um homem apontado como alvo da ação. O transporte foi regularizado por volta das 7h30 por decisão dos motoritas e do Sindicato dos Rodoviários.

Com a suspensão, os coletivos deixaram de entrar na localidade por questões de segurança. Para quem vive na região, a mudança impactou diretamente a rotina. Sem acesso ao transporte dentro do bairro, moradores precisaram se deslocar a pé até a Avenida Juracy Magalhães, ponto mais próximo onde os ônibus continuam operando, para conseguir seguir para o trabalho e outras atividades.

PM foi acionada para o caso 1 de 22

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, a ocorrência teve início na tarde de segunda-feira (6), durante rondas realizadas por equipes do 30º Batalhão na Rua do Areal. Os policiais relataram que encontraram homens armados na via e, ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos teriam efetuado disparos, dando início ao confronto.

Após o fim da troca de tiros, um dos envolvidos foi localizado ferido. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola, que foi posteriormente apresentada à delegacia responsável pelo caso.

A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios Múltiplos de Salvador como morte por intervenção de agente de segurança pública. Segundo a unidade, o homem ainda não havia sido formalmente identificado. No registro, consta que o suspeito foi baleado durante o confronto e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde morreu. Além da arma, também foram apresentados munições e um carregador.