Corpo é encontrado no Dique do Tororó por pescador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:02
Um corpo foi encontrado no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (6), por um pescador. Não há informações se é um homem ou uma mulher.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, que foi acionada por populares, o Centro de Operações e Inteligência (COI) já foi acionado. O Corpo de Bombeiro atende à ocorrência.
A Polícia Civil foi procurada e disse que aguarda o registro do Boletim de Ocorrência. A Polícia Militar não respondeu.