Corpo é encontrado no Dique do Tororó por pescador

Bombeiros realizam resgate na manhã desta segunda-feira (6)

  Millena Marques

Publicado em 6 de abril de 2026 às 12:02

Corpo é encontrado boiando no Dique do Tororó Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Um corpo foi encontrado no Dique do Tororó, em Salvador, na manhã desta segunda-feira (6), por um pescador. Não há informações se é um homem ou uma mulher.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, que foi acionada por populares, o Centro de Operações e Inteligência (COI) já foi acionado. O Corpo de Bombeiro atende à ocorrência.

A Polícia Civil foi procurada e disse que aguarda o registro do Boletim de Ocorrência. A Polícia Militar não respondeu. 

Leia mais

Imagem - Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos

Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos

Imagem - Carro fica pendurado em área de carga e descarga da Feira de São Joaquim

Carro fica pendurado em área de carga e descarga da Feira de São Joaquim

Imagem - Ponto de ônibus desaba após comemoração de integrantes de 'baba de saia' em Salvador

Ponto de ônibus desaba após comemoração de integrantes de 'baba de saia' em Salvador

Mais recentes

Imagem - Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador para discutir tecnologia e saúde

Evento gratuito reúne cientistas em bar de Salvador para discutir tecnologia e saúde
Imagem - Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos

Ônibus invade rodoviária no sudoeste da Bahia e deixa pelo menos dois mortos
Imagem - Candidata à Deusa do Ébano e trancista: quem é a mulher morta a facadas por vizinho rejeitado

Candidata à Deusa do Ébano e trancista: quem é a mulher morta a facadas por vizinho rejeitado