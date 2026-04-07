OBSESSÃO ANTIGA

Vizinho que matou mãe e filho de 6 anos perseguia vítima desde a adolescência

Família relata que homem intensificou investidas dias antes do ataque

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 09:15

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio Crédito: Reprodução

A jovem Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, morta a facadas junto com o filho de seis anos, Nicolas Marques Sodré, em Ibirapitanga, no sul da Bahia, era perseguida desde a adolescência pelo autor do crime, Rolemberg Santos de Pina, 32, que foi encontrado morto já na zona rural do município de Maraú durante buscas da polícia.

De acordo com informações policiais, os atos de violência de Rolemberg começaram quando a vítima ainda tinha 13 anos, quando ele já mantinha uma ‘obsessão antiga’ pela jovem e tentava se aproximar dela. Mesmo com as negativas, ele continuava insistindo. Antes do crime, as investidas teriam se tornado mais frequentes.

As ações de perseguição de Rolemberg levaram Karielle a considerar registrar um boletim de ocorrência, mas a queixa não foi registrada. A vítima vivia uma relação com outra pessoa e evitava qualquer tipo de contato com o suspeito, que era seu vizinho. A perseguição já era conhecida pela família, que temia um desfecho violento.

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio 1 de 18

O ataque aconteceu no domingo (5), por volta das 12h30. Karielle estava saindo de casa quando foi surpreendida pelo homem, que estaria escondido atrás de um carro. A suspeita é de que ele tenha aguardado a saída do companheiro da vítima para agir, o que reforça a hipótese de premeditação. A criança foi esfaqueada antes da mãe.

A Polícia Militar informou que equipes da 61ª CIPM foram acionadas após as vítimas darem entrada em uma unidade de saúde com lesões provocadas por arma branca. O crime ocorreu na Rua Professora Veruska Andrade Souza, no bairro Novo. O caso é apurado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Ibirapitanga, que já expediu guias para perícia e remoção dos corpos.

Trancista e capoeirista

Karielle foi a primeira moradora do município a participar do concurso Beleza Negra do Ilê Aiyê, que elege a Deusa do Ébano, símbolo de valorização da cultura afro-brasileira. Ela ganhou destaque ao representar a cidade na edição do concurso de 2025, realizado na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador. Nas redes sociais, ela foi celebrada pela gestão e por moradores do município ao viajar para a capital. Na ocasião, ela destacou o orgulho de levar o nome do município ao evento.

“É uma honra imensa poder carregar o nome da minha cidade neste evento tão relevante à cultura negra, com toda nossa ancestralidade. Estou muito feliz e agradecida pelo apoio da comunidade e da gestão pública municipal. Quero mostrar a força e a beleza da mulher negra que vêm de Ibirapitanga”, declarou ao portal Tabuleiro na época.

Mãe e filho foram mortos em casa 1 de 11

Além da participação no concurso, Karielle tinha uma trajetória marcada pela resistência. Mãe solo, ela também atuava como capoeirista e trancista. A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga publicou uma nota de pesar nas redes sociais após a morte de Karielle e Nicolas, destacando o caráter e o protagonismo da mulher.