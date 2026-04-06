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Rejeitado, vizinho invade casa e mata mãe e filho de 6 anos a facadas na Bahia

Karielle Lima Marques de Souza, 23 anos, e Nicolas Marques Sodré, 6, não resistiram aos ferimentos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 07:19

Karielle e Nicolas foram mortos a facadas
Karielle e Nicolas foram mortos a facadas Crédito: Reprodução

Uma mulher identificada como Karielle Lima Marques de Souza, 23 anos, e o filho dela, Nicolas Marques Sodré, 6, foram mortos a facadas dentro de casa, no município de Ibirapitanga, no sul da Bahia, neste domingo (5). As vítimas ainda chegaram a ser socorridas e levadas para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações de policiais, suspeito do crime, Rolemberg Santos de Pina, 32, teria interesse em manter um relacionamento com Karielle, mas não era correspondido. A jovem já se relacionava com outra pessoa e não queria contato com Rolemberg. O suspeito morava na rua de trás da casa da vítima e teria planejado a ação criminosa, já que esperou a ausência do companheiro de Karielle para invadir a casa. 

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
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Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 61ª CIPM foram acionadas após mãe e filho darem entrada no hospital com ferimentos provocados por arma branca. O crime ocorreu na Rua Professora Veruska Andrade Souza, no bairro Novo, onde o agressor invadiu a residência, desferiu os golpes e fugiu em seguida.

Durante as diligências, os policiais receberam a informação de que um corpo havia sido encontrado em uma fazenda no distrito de Piabanha, na zona rural de Maraú. No local, foi confirmado que se tratava do suspeito. Próximo ao corpo, foram localizados uma faca e uma motocicleta, e a suspeita inicial é de que ele tenha tirado a própria vida após o crime.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga, que expediu guias para perícia e remoção dos corpos.

Mãe e filho foram mortos em casa

Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Karielle e Nicolas foram mortos a facadas por Reprodução
Karielle e Nicolas foram mortos a facadas por Reprodução
Karielle e Nicolas foram mortos a facadas por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução
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Mãe e filho foram mortos em casa por Reprodução

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Tags:

mãe E Filho Karielle Lima Marques de Souza Nicolas Marques Sodré Mortos A Facadas

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