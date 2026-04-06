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Mulher morta com o filho por vizinho na Bahia rejeitou relacionamento com o suspeito

Rolemberg Santos de Pina, 32, aproveitou proximidade com a casa para matar vítima e filho

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 08:22

Rolemberg teria cometido crime após ser rejeitado Crédito: Reprodução

A recusa a um relacionamento pode ter sido o estopim para um crime brutal no sul da Bahia. Uma mulher e o filho de seis anos foram mortos a facadas dentro de casa, no município de Ibirapitanga, neste domingo (5). As vítimas foram identificadas como Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, e Nicolas Marques Sodré. Ambos chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com informações apuradas por policiais, o principal suspeito, Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos, teria interesse em manter um relacionamento com Karielle, mas não era correspondido. A jovem já se relacionava com outra pessoa e evitava contato com o homem, que morava nas proximidades. Ainda segundo a investigação, ele teria esperado a saída do companheiro da vítima para invadir o imóvel, o que levanta a hipótese de crime premeditado.

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio

Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza foi morta a facadas por Reprodução
Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução
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Karielle Souza recusou investidas de suspeito e foi vítima de feminicídio por Reprodução

Conforme a Polícia Militar da Bahia, equipes da 61ª CIPM foram acionadas após mãe e filho darem entrada em uma unidade de saúde com ferimentos provocados por arma branca. O ataque ocorreu na Rua Professora Veruska Andrade Souza, no bairro Novo, onde o agressor entrou na residência, desferiu os golpes e fugiu logo em seguida.

Durante as buscas, os policiais receberam a informação de que um corpo havia sido localizado em uma fazenda no distrito de Piabanha, na zona rural de Maraú. No local, foi confirmado que se tratava do suspeito. Próximo ao corpo, foram encontrados uma faca e uma motocicleta. A suspeita inicial é de que ele tenha tirado a própria vida após cometer o duplo homicídio.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 1ª Delegacia Territorial de Ibirapitanga, que expediu guias para perícia e remoção dos corpos.

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Tags:

Feminicídio Karielle Lima Marques de Souza Nicolas Marques Sodré Morta A Facadas

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