BAHIA

Candidata à Deusa do Ébano e trancista: quem é a mulher morta a facadas por vizinho rejeitado

Karielle Souza levou o nome de Ibirapitanga ao concurso Beleza Negra

Wendel de Novais

Publicado em 6 de abril de 2026 às 09:15

Karielle Souza representou Ibirapitanga no concurso Crédito: Reprodução

A jovem Karielle Lima Marques de Souza, de 23 anos, morta a facadas junto com o filho de seis anos em Ibirapitanga, no sul da Bahia, foi a primeira moradora do município a participar do concurso Beleza Negra do Ilê Aiyê, que elege a Deusa do Ébano, símbolo de valorização da cultura afro-brasileira. O crime aconteceu neste domingo (5), dentro da casa onde a vítima morava.

Karielle ganhou destaque ao representar a cidade na edição do concurso de 2025, realizado na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu, em Salvador. Nas redes sociais, ela foi celebrada pela gestão e por moradores do município ao viajar para a capital. Na ocasião, ela destacou o orgulho de levar o nome do município ao evento.

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“É uma honra imensa poder carregar o nome da minha cidade neste evento tão relevante à cultura negra, com toda nossa ancestralidade. Estou muito feliz e agradecida pelo apoio da comunidade e da gestão pública municipal. Quero mostrar a força e a beleza da mulher negra que vêm de Ibirapitanga”, declarou ao portal Tabuleiro na época.

Além da participação no concurso, Karielle tinha uma trajetória marcada pela resistência. Mãe solo, ela também atuava como capoeirista e trancista. A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga publicou uma nota de pesar nas redes sociais após a morte de Karielle e Nicolas, destacando o caráter e o protagonismo da mulher.

"Karielle foi uma jovem alegre e talentosa, que por diversas vezes representou com orgulho o nosso município em apresentações culturais, deixando sua marca e contribuindo com a valorização da nossa cultura. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos, rogando a Deus que conceda força e conforto a todos", escreveu a gestão.

Mãe e filho foram mortos em casa 1 de 11

Crime

Segundo informações apuradas por policiais, o principal suspeito do crime, Rolemberg Santos de Pina, de 32 anos, teria interesse em manter um relacionamento com a vítima, mas não era correspondido. Karielle já se relacionava com outra pessoa e evitava contato com o homem, que morava nas proximidades. A suspeita é de que ele tenha esperado a saída do companheiro dela para invadir o imóvel e cometer o ataque, o que reforça a hipótese de premeditação.

De acordo com a Polícia Militar da Bahia, equipes da 61ª CIPM foram acionadas após mãe e filho darem entrada em uma unidade de saúde com ferimentos provocados por arma branca. O crime ocorreu na Rua Professora Veruska Andrade Souza, no bairro Novo. O agressor fugiu após o ataque.