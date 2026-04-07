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Carro com 80 kg de cocaína do CV é interceptado antes de chegar no Nordeste de Amaralina

Droga saiu do Rio de Janeiro e era transportada em veículo de passeio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:06

Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina
Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina Crédito: Polícia Civil

Uma carga de aproximadamente 80 quilos de cocaína que teria como destino o bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi interceptada na madrugada desta terça-feira (7), nas proximidades do município de Santo Estevão, na BR-116. O material era transportado em um carro de passeio e estava escondido dentro de caixas de papelão.

O motorista do veículo, um homem de 26 anos, levantou suspeitas ao demonstrar nervosismo durante a abordagem. Na vistoria, os agentes encontraram diversos sacos plásticos com grande quantidade do entorpecente, o que indica um esquema estruturado para transporte e distribuição da droga.

Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina

Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil
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Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina por Polícia Civil

As primeiras informações apontam que a carga teria sido adquirida no estado do Rio de Janeiro e seria encaminhada para uma organização criminosa com atuação em Salvador, especialmente na região do Nordeste de Amaralina. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, devendo responder por tráfico de drogas.

A apreensão foi realizada por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil da Bahia, durante diligências ligadas a investigações sobre o crime organizado com atuação na capital baiana.

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Tags:

Apreensão Polícia Comando Vermelho Nordeste de Amaralina

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