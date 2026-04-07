CRIME

Carro com 80 kg de cocaína do CV é interceptado antes de chegar no Nordeste de Amaralina

Droga saiu do Rio de Janeiro e era transportada em veículo de passeio

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 10:06

Carro foi interceptado a caminho do Nordeste de Amaralina Crédito: Polícia Civil

Uma carga de aproximadamente 80 quilos de cocaína que teria como destino o bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi interceptada na madrugada desta terça-feira (7), nas proximidades do município de Santo Estevão, na BR-116. O material era transportado em um carro de passeio e estava escondido dentro de caixas de papelão.

O motorista do veículo, um homem de 26 anos, levantou suspeitas ao demonstrar nervosismo durante a abordagem. Na vistoria, os agentes encontraram diversos sacos plásticos com grande quantidade do entorpecente, o que indica um esquema estruturado para transporte e distribuição da droga.

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As primeiras informações apontam que a carga teria sido adquirida no estado do Rio de Janeiro e seria encaminhada para uma organização criminosa com atuação em Salvador, especialmente na região do Nordeste de Amaralina. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça, devendo responder por tráfico de drogas.