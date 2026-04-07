APROVADO

Cidade baiana proíbe condenados por violência contra a mulher em cargos públicos

Norma também prevê campanhas permanentes de conscientização e impacto em concursos e contratos públicos

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:00

Prefeitura de Juazeiro Crédito: Reprodução

A cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, vedou a presença de agressores de mulheres em cargos públicos municipais. Isso porque a gestão municipal sancionou uma lei que impede a nomeação de pessoas condenadas na Lei Maria da Penha e por crimes de feminicídio para as funções públicas. A medida foi oficializada no Diário Oficial.

A Lei nº 3.314/2026, assinada em 23 de março, estabelece que a restrição se aplica a cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, além de funções de confiança. A norma também alcança contratações realizadas por meio de Processos Seletivos Simplificados (REDA) e vínculos temporários firmados pela gestão municipal. O texto avança ainda sobre contratos administrativos.

Veja lei publicada no Diário Oficial de Juazeiro 1 de 4

Outro ponto previsto é a obrigatoriedade de que editais de concursos públicos tragam, de forma explícita, a vedação à participação de candidatos enquadrados nesses crimes. A exigência busca evitar brechas já na fase de seleção. O artigo terceiro determina que editais de licitação e acordos firmados com empresas terceirizadas incluam uma cláusula recomendando que não sejam alocados, em órgãos municipais, trabalhadores com condenação pela Lei Maria da Penha.