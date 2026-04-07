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Cidade baiana proíbe condenados por violência contra a mulher em cargos públicos

Norma também prevê campanhas permanentes de conscientização e impacto em concursos e contratos públicos

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 07:00

Prefeitura de Juazeiro Crédito: Reprodução

A cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, vedou a presença de agressores de mulheres em cargos públicos municipais. Isso porque a gestão municipal sancionou uma lei que impede a nomeação de pessoas condenadas na Lei Maria da Penha e por crimes de feminicídio para as funções públicas. A medida foi oficializada no Diário Oficial.

A Lei nº 3.314/2026, assinada em 23 de março, estabelece que a restrição se aplica a cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, além de funções de confiança. A norma também alcança contratações realizadas por meio de Processos Seletivos Simplificados (REDA) e vínculos temporários firmados pela gestão municipal. O texto avança ainda sobre contratos administrativos.

Veja lei publicada no Diário Oficial de Juazeiro

Veja lei na íntegra no Diário Oficial de Juazeiro por Reprodução
Veja lei na íntegra no Diário Oficial de Juazeiro por Reprodução
Veja lei na íntegra no Diário Oficial de Juazeiro por Reprodução
Veja lei na íntegra no Diário Oficial de Juazeiro por Reprodução
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Veja lei na íntegra no Diário Oficial de Juazeiro por Reprodução

Outro ponto previsto é a obrigatoriedade de que editais de concursos públicos tragam, de forma explícita, a vedação à participação de candidatos enquadrados nesses crimes. A exigência busca evitar brechas já na fase de seleção. O artigo terceiro determina que editais de licitação e acordos firmados com empresas terceirizadas incluam uma cláusula recomendando que não sejam alocados, em órgãos municipais, trabalhadores com condenação pela Lei Maria da Penha.

A proibição, no entanto, não é definitiva. Ela permanece válida até que haja o cumprimento integral da pena ou a comprovação de reabilitação judicial do condenado. Além das restrições, a legislação cria uma frente permanente de enfrentamento à violência de gênero. A prefeitura deverá manter campanhas contínuas de conscientização digital, com conteúdos educativos e preventivos divulgados nas redes sociais e no site oficial do município.

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Tags:

Juazeiro Proibição de Agressores Cargos Públicos lei Maria da Penha

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