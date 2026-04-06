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Jovens estudantes do interior da Bahia desenvolvem chocolate para diabéticos

Cientistas utilizaram insumos que auxiliam na regulação metabólica e no controle dos níveis de glicose no sangue

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 21:52

Estudantes desenvolvem chocolate para diabeticos tipo 2 Crédito: Divulgação

Estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas, no município de Ipiaú, interior do estado, criaram o ChocoMed, um chocolate desenvolvido especificamente para atender portadores de diabetes tipo 2. O projeto une a tradição da lavoura cacaueira baiana com a biotecnologia para oferecer um produto de baixo índice glicêmico e propriedades medicinais.

A fórmula, desenvolvida pelos jovens cientistas Adígena Brandão, Elias Dantas e Lívia Bispo, utiliza chocolate com 70% de teor de cacau associado a ingredientes naturais bioativos. Entre os componentes principais estão o melão-de-São-Caetano (Momordica charantia) e sementes de abóbora (Curcubita), itens conhecidos na literatura científica por auxiliarem na regulação metabólica e no controle dos níveis de glicose no sangue.

De acordo com o orientador do projeto, o professor e pós-doutor Lucas Santos, o objetivo foi aliar sabor a benefícios funcionais. “Esses componentes apresentam compostos que contribuem para a saúde humana, fornecendo nutrientes importantes enquanto auxiliam no metabolismo”, explica. A iniciativa valoriza a produção agrícola do Médio Rio das Contas, utilizando insumos abundantes na região para fortalecer a economia territorial.

A pesquisa foi viabilizada pelo Programa Ciência na Escola, da Secretaria da Educação, em parceria com a Escola de Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). A colaboração reforça o vínculo entre a educação básica e o ensino superior na formação de novos pesquisadores no estado, que hoje ocupa a posição de quinto maior mercado de chocolates do mundo, segundo a consultoria Euromonitor.

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Bahia Saúde Diabetes Interior Ciência

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