EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA

Jovens estudantes do interior da Bahia desenvolvem chocolate para diabéticos

Cientistas utilizaram insumos que auxiliam na regulação metabólica e no controle dos níveis de glicose no sangue

Nauan Sacramento

Publicado em 6 de abril de 2026 às 21:52

Estudantes desenvolvem chocolate para diabeticos tipo 2 Crédito: Divulgação

Estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional Médio Rio das Contas, no município de Ipiaú, interior do estado, criaram o ChocoMed, um chocolate desenvolvido especificamente para atender portadores de diabetes tipo 2. O projeto une a tradição da lavoura cacaueira baiana com a biotecnologia para oferecer um produto de baixo índice glicêmico e propriedades medicinais.

A fórmula, desenvolvida pelos jovens cientistas Adígena Brandão, Elias Dantas e Lívia Bispo, utiliza chocolate com 70% de teor de cacau associado a ingredientes naturais bioativos. Entre os componentes principais estão o melão-de-São-Caetano (Momordica charantia) e sementes de abóbora (Curcubita), itens conhecidos na literatura científica por auxiliarem na regulação metabólica e no controle dos níveis de glicose no sangue.

De acordo com o orientador do projeto, o professor e pós-doutor Lucas Santos, o objetivo foi aliar sabor a benefícios funcionais. “Esses componentes apresentam compostos que contribuem para a saúde humana, fornecendo nutrientes importantes enquanto auxiliam no metabolismo”, explica. A iniciativa valoriza a produção agrícola do Médio Rio das Contas, utilizando insumos abundantes na região para fortalecer a economia territorial.