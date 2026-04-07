BAHIA

Rainha do Sul: advogada tem registro suspenso pela OAB após ser presa por chefiar facção

Investigação aponta que ela transmitia ordens de dentro e fora do presídio

Wendel de Novais

Publicado em 7 de abril de 2026 às 11:26

Poliane era porta-voz de traficante do BDM fora da cadeia Crédito: Reprodução

Chefe da facção do Bonde do Maluco (BDM), Poliane França Gomes, conhecida como "Rainha do Sul", teve o registro profissional suspenso pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A advogada é investigada por atuar diretamente na estrutura de uma facção criminosa e está presa desde novembro do ano passado após uma operação policial.

Poliane exercia papel estratégico dentro do grupo, sendo responsável por intermediar comunicações, repassar ordens e ajudar na reorganização de áreas dominadas pela facção. Segundo a Polícia Civil, ela também participava da articulação de cobranças e mantinha contato direto entre lideranças externas e detentos do sistema prisional.

O inquérito foi concluído em janeiro deste ano, quando a polícia solicitou ao Ministério Público da Bahia (MP-BA) a manutenção das prisões dos investigados. O pedido foi acolhido, e a denúncia foi apresentada à Justiça. Em nota, a OAB-BA informou que o Tribunal de Ética e Disciplina (TED) não pode comentar processos disciplinares que tramitam sob sigilo até que haja decisão definitiva.

Poliane era porta-voz de Léo Gringo fora da cadeia 1 de 12

Esposa de traficante perigoso

As investigações também apontam que a advogada mantinha um relacionamento com o líder da facção, identificado como Leandro de Conceição Santos Fonseca, o "Shantaram", que está custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Serrinha desde 2013. Com um histórico extenso de ações criminosas, Léo Gringo é um dos criminosos mais perigosos do estado.

“É um indivíduo de alta periculosidade, que está preso, mas agia, muitas vezes através da advogada, ordenando crimes fora do presídio. Quando esteve fora, ele colecionou crimes como homicídios contra rivais dentro das disputas pelas bocas [pontos de tráfico]”, conta um policial, sob anonimato, na época da prisão de Poliane.

Por essa característica, o criminoso está no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) do Conjunto Penal de Serrinha, que é de segurança máxima. Em julho de 2025, ele foi alvo de um pedido judicial para que permanecesse no local, dado o risco da sua permanência em prisões ‘menos rígidas’. Isso porque, segundo o policial, ele continuou agenciando crimes do local.

Advogada foi presa em casa com R$ 190 mil 1 de 13

“Mesmo de dentro do RDD, ele continua articulando crimes. Tanto é que foram apreendidos celular, fone de ouvido e anotações em sua cela. No início desse ano, fogos de artifício foram estourados nas imediações da prisão para comemorar o aniversário dele, para você ter noção. Lá dentro, ele confessou que foi a seu mando. Fez inclusive para mostrar sua influência”, completa a fonte consultada.

A relação entre o criminoso e a advogada, como já foi informado pela polícia, não é apenas conjugal. Documentos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) revelam a atuação contínua de Poliane nos processos quem envolvam Léo Gringo, além do trabalho para comparsas do criminoso que enfrentem problemas com a Justiça.