ACIDENTE

Mulheres morrem em capotamento de carro na BR‑030, na Bahia

Vítimas foram encontradas após 20 metros do local

Maria Marta Guimarães, de 42 anos, foi lançada a cerca de 20 metros do local do impacto e faleceu no local. Stefany Pereira Ferreira, de 19 anos, também sofreu ferimentos graves e não resistiu, morrendo em seguida, conforme apurado pelas equipes de atendimento.>

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Corpo de Bombeiros, da Superintendência Municipal de Trânsito (SMTran) e do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para socorrer as vítimas e garantir a segurança da área. Os corpos de Maria Marta e Stefany foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Guanambi. Ainda não há detalhes sobre os velórios e sepultamentos.>