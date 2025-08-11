Acesse sua conta
Pix 'fake': site falsificado emite boleto do IPVA, e Sefaz alerta para golpe

Página fraudulenta tem aparência semelhante à da página oficial do órgão

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:43

IPVA de veículos com placas de final 4 deve ser quitado até dia 30
Sefaz-Ba volta a alertar contribuintes do IPVA para nova versão de site fraudulento que gera Pix 'fake' Crédito: Paula Fróes/ Arquivo GOVBA

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) voltou a alertar os contribuintes do IPVA sobre um site fraudulento, com aparência similar à de sua página oficial, onde é falsificada a emissão do documento de arrecadação do imposto, e gerado um Pix 'fake' para pagamento.

De acordo com a Sefaz, com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no mês passado um site similar foi coibido e saiu do ar, mas há uma nova versão da página na web, que também já vem sendo alvo de providências por parte da polícia. 

Os contribuintes devem buscar informações e serviços relacionados ao IPVA no endereço oficial da Sefaz-Ba. Na página, é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento do imposto.

Veja aqui calendário do IPVA no mês de agosto.

Outra opção segura é o portal do governo baiano. Neste caso, o contribuinte pode emitir o DAE e pagar via Pix o licenciamento integrado, que inclui, além do imposto, o licenciamento e eventuais multas. É possível ainda fazer o pagamento do IPVA, ou do licenciamento integrado, nos canais do Banco do Brasil, do Bradesco e do Sicoob.

Para mais informações, o contribuinte pode utilizar o atendimento do Balcão Virtual, disponível no site da Sefaz, enviar e-mail para faleconosco@sefaz.ba.gov.br ou ligar para o call center, no 0800 071 0071 (para ligações de telefone fixo) ou no (71) 3319-2500 ou 2501 (para ligações de celular ou de telefone fixo).

