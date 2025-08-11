BAHIA

Pix 'fake': site falsificado emite boleto do IPVA, e Sefaz alerta para golpe

Página fraudulenta tem aparência semelhante à da página oficial do órgão

Tharsila Prates

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 17:43

Sefaz-Ba volta a alertar contribuintes do IPVA para nova versão de site fraudulento que gera Pix 'fake' Crédito: Paula Fróes/ Arquivo GOVBA

A Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-Ba) voltou a alertar os contribuintes do IPVA sobre um site fraudulento, com aparência similar à de sua página oficial, onde é falsificada a emissão do documento de arrecadação do imposto, e gerado um Pix 'fake' para pagamento.

De acordo com a Sefaz, com apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no mês passado um site similar foi coibido e saiu do ar, mas há uma nova versão da página na web, que também já vem sendo alvo de providências por parte da polícia.

Os contribuintes devem buscar informações e serviços relacionados ao IPVA no endereço oficial da Sefaz-Ba. Na página, é possível emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) para pagamento do imposto.

Outra opção segura é o portal do governo baiano. Neste caso, o contribuinte pode emitir o DAE e pagar via Pix o licenciamento integrado, que inclui, além do imposto, o licenciamento e eventuais multas. É possível ainda fazer o pagamento do IPVA, ou do licenciamento integrado, nos canais do Banco do Brasil, do Bradesco e do Sicoob.