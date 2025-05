OPORTUNIDADE

Prefeitura baiana abre seleção para 500 cuidadores escolares; salário é de R$ 2 mil

Contrato terá duração inicial de 12 meses

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2025 às 11:22

Educação municipal abre seleção para 500 cuidadores escolares Crédito: ACM

A Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana abriu na terça-feira (20) o processo seletivo simplificado para a contratação de 500 cuidadores que atuarão em escolas da rede pública municipal. >

A seleção será realizada em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) por meio de análise curricular, conforme previsto no Edital nº 002/2025, divulgado em edição do Diário Oficial Eletrônico. >

Os profissionais selecionados prestarão apoio direto a estudantes com deficiência ou necessidades educacionais específicas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2 mil.>

O contrato terá duração inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com o interesse da administração pública.>

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente online, por meio do formulário disponível no link (clique aqui), entre os dias 20 e 23 de maio. Os candidatos devem possuir, no mínimo, ensino médio completo e apresentar documentação comprobatória no ato da inscrição, incluindo currículo e certificados.>

O processo seletivo considera critérios como experiência profissional, participação em eventos na área de educação inclusiva e cursos de formação específicos. A análise curricular poderá somar até 30 pontos, conforme barema estabelecido no edital.>

Além da publicação do edital, o prefeito José Ronaldo instituiu, por meio do Decreto nº 13.962, a comissão responsável pela coordenação, fiscalização e acompanhamento do certame. A equipe será presidida por Luma de Souza Borges e formada por outros seis servidores municipais.>

O secretário municipal de Educação, Pablo Roberto, destacou que a contratação dos cuidadores reforça o compromisso da gestão com a inclusão e o atendimento especializado nas escolas. “Estamos ampliando o suporte necessário para garantir que todos os nossos estudantes tenham acesso pleno à educação, com respeito às suas especificidades e dignidade”, afirmou.>