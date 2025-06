MERCADO ILEGAL

Receita Federal apreende em Salvador meia tonelada de cocaína com destino à Bélgica

Esta é a segunda apreensão do tipo feita pela Receita Federal em menos de um mês

A Receita Federal apreendeu no Porto de Salvador, na manhã desta terça-feira (10), uma carga com meia tonelada de cocaína. Segundo o órgão, o material tinha como destino a Bélgica. >

Ao total, foram encontrados 560,5 kg de cocaína, numa carga de minério (ferro cromo). Essa é a segunda apreensão de cocaína no Porto de Salvador em menos de um mês. No dia 20 de maio, a Receita Federal já havia apreendido 63 kg da substância, que seriam transportados dentro do sistema de refrigeração de um container. >