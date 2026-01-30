CONDENADO

Sérgio Nahas permanece na Bahia após mau tempo cancelar transferência para São Paulo

Estado mineiro, onde aeronave faria abastecimento, está em alerta para tempestades, rajadas de vento e queda de granizo



Elaine Sanoli

Carol Neves

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18:45

Sérgio Nahas Crédito: Reprodução

Embora a polícia de São Paulo tenha conseguido autorização para transferência do empresário Sérgio Nahas, de 61 anos, da Bahia para São Paulo, o translado que ocorreria nesta quinta-feira (29) foi impedido pelo tempo no estado de Minas Gerais.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) explicou que a aeronave responsável pelo transporte de Nahas teria uma escala em Minas Gerais para abastecimento. Por conta do mau-tempo, no entanto, o procedimento foi cancelado. Segundo a pasta, ainda não há uma previsão de quando ocorrerá a transferência do condenado.

Sérgio Nahas foi condenado por matar a mulher, Fernanda Orfali 1 de 15

Segundo a Defesa Civil ao portal g1 MG, o estado mineiro está sob alerta em virtude da passagem de um ciclone extratropical pelo Oceano Atlântico, o que pode ocasionar tempestades, rajadas de vento e chance de granizo para a capital Belo Horizonte e sua Região Metropolitana.

Veja a nota da SSPSP na íntegra:

"O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou o recambiamento do preso, sendo autorizado pela Justiça. No entanto, o procedimento não foi realizado nesta quinta-feira (29) em razão das condições climáticas adversas em Minas Gerais, onde estava prevista uma escala para abastecimento da aeronave. O transporte será retomado assim que houver a normalização das condições meteorológicas."

Nahas foi condenado a oito anos e dois meses de prisão pela morte da esposa, Fernanda Orfali, assassinada em 2002. Ele foi preso na Praia do Forte, destino turístico de Mata de São João, Região Metropolitana de Salvador (RMS), no dia 17 de janeiro, cerca de 24 anos após o crime. Ele foi localizado em um condomínio de alto padrão pela Polícia Militar da Bahia.

Sergio Nahas foi preso em Praia do Forte 1 de 4

Crime aconteceu em bairro nobre de São Paulo

O assassinato de Fernanda Orfali ocorreu em setembro de 2002, no apartamento onde o casal morava, no bairro de Higienópolis, região central da capital paulista. A vítima tinha 28 anos e morreu após ser atingida por um disparo no peito. A arma usada no crime, sem registro, pertencia ao próprio empresário. Os dois estavam casados havia apenas seis meses.

Na época, Sérgio Nahas disse à polícia que ouviu um tiro vindo do closet e que, ao verificar, encontrou a esposa ferida, alegando que ela teria tirado a própria vida. A versão, no entanto, foi descartada pelas investigações.

Segundo os autos do processo, a apuração concluiu que se tratou de homicídio doloso, com intenção de matar. Fernanda teria confrontado o marido após descobrir o uso de cocaína e relações extraconjugais mantidas por ele.

Condenação confirmada por todas as instâncias

O processo se arrastou por anos e foi marcado por sucessivos recursos da defesa. Apenas em 2018, 16 anos após o crime, Sérgio Nahas foi julgado pelo Tribunal do Júri e condenado por homicídio simples. Inicialmente, a pena foi fixada em sete anos de prisão em regime semiaberto.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) recorreu, e a punição foi aumentada para oito anos e dois meses de prisão em regime inicial fechado. A decisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pelo Supremo Tribunal Federal (STF), encerrando definitivamente o caso.

Mesmo condenado, Nahas permaneceu em liberdade por mais de 20 anos. Em junho de 2025, a Justiça determinou a expedição do mandado de prisão e a inclusão do nome do empresário na Difusão Vermelha da Interpol, diante da suspeita de que ele poderia estar fora do país.

Família da vítima cobra cumprimento da pena

Ao comentar a prisão, o empresário Julio Orfali, irmão de Fernanda, afirmou ao Estadão que a detenção representa um desfecho tardio para a família.

“Foi uma luta muito dolorosa porque, em um crime como esse, o culpado demorou 23 anos e meio pra pagar, e com uma pena ridícula. Mesmo que seja a pouco tempo, ele vai pagar por uma destruição de uma família. Essa é uma cicatriz eterna”.

A defesa de Sérgio Nahas informou ao jornal que ele mora na Bahia desde o ano passado, alegou que o empresário enfrenta problemas de saúde e afirmou que não havia intenção de se manter foragido.