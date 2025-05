PROTESTO

Servidores do judiciário anunciam paralisação na Bahia

Atividades serão interrompidas na quarta-feira (28)

Servidores do Poder Judiciário da União na Bahia (PJU) realizarão uma paralisação de três horas nesta quarta-feira (28), em protesto por melhores condições de trabalho. Um ato será realizado em frente aos Juizados Especiais Federais (JEF), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, às 8 horas. A ação integra o Dia Nacional de Mobilização da categoria. >

Entre as reivindicações dos servidores estão: abertura de negociação sobre a implementação do plano de carreira, cargos e salários (PCCS), realizações de mais concursos, fim das contratações alternativas (terceirização), além de mais segurança no ambiente de trabalho. >