Solução compacta para saque no comércio cresce 40% na Bahia

Produto estimula inclusão financeira, beneficia comerciantes com bonificações e atração de clientes

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 20:47

Produto é alternativa para locais sem estrutura para caixas eletrônicos Crédito: Divulgação

No primeiro semestre de 2024, o Atmo do Banco24Horas operou cerca de 40% a mais do volume de transações realizadas durante o primeiro semestre do ano passado no Estado da Bahia. Enquanto em 2023 foram cerca de 54 mil transações no dispositivo de janeiro a junho, no mesmo período deste ano a solução já foi responsável por transacionar quase 76 mil operações na Bahia.

Instalado nos caixas dos comércios, onde as transações são realizadas diretamente, com segurança, privacidade e eficiência, o Atmo do Banco24Horas é um dispositivo compacto com POS multibiométrico, que possibilita o acesso a serviços financeiros como saques, consulta de saldos, extratos e pagamento de títulos e concessionárias, além de pagamento de cartão de crédito. Por meio do dispositivo, o Banco24Horas, que está presente no dia a dia de 155 milhões de brasileiros e possui soluções que promovem inclusão financeira, tem expandido a sua atuação em localidades com pouco ou nenhum atendimento bancário e em que a logística inviabiliza a instalação de caixas eletrônicos.

Em todo o território nacional, no primeiro semestre de 2024, a solução realizou 96% do volume de transações realizadas durante todo o ano anterior. Foram quase 938 mil operações, cerca de 567 mil a mais que o contabilizado no mesmo período de 2023 Somente em saques foram movimentados aproximadamente R$ 163 milhões na primeira metade do ano, sinalizando adesão das comunidades à tecnologia.

O alto volume registrado neste ano pode ser explicado pela adesão dos estabelecimentos à instalação da solução. A empresa encerrou o primeiro trimestre deste ano com mais 580 dispositivos instalados em todo o território nacional e pretende chegar com a rede em 1.000 equipamentos até o final do ano de 2024. Atualmente, já são quase 50 dispositivos instalados em 36 municípios baianos.

Para os clientes, a solução proporciona mais praticidade e conveniência, já que podem sacar o dinheiro no mesmo local onde fazem as compras. Para os varejistas e donos de estabelecimentos, o saque do dinheiro físico pelos clientes traz eficiência nos custos com a gestão e com o transporte do dinheiro, além de diminuir a quantidade de numerário armazenado, uma vez que para as transações será utilizado o dinheiro já contido no caixa do estabelecimento. Além de gerar bonificação ao comerciante por transações realizadas, o equipamento é um atrativo para o público, que tem mais chances de comprar os produtos do local com o dinheiro em mãos, logo após realizar um saque. A solução facilita não somente a recirculação do dinheiro dentro do próprio comércio, como também na economia local e sua instalação ainda é gratuita.

Para Marcos Mazzi, superintendente de produtos de autoatendimento da TecBan, os resultados positivos indicam a necessidade de atenção de comunidades distantes dos grandes centros. “Ainda há muitos lugares de difícil acesso e que dificultam a operação logística de instalação, manutenção e permanência de bancos e caixas eletrônicos. Ainda assim, essas comunidades precisam de acesso a produtos e serviços financeiros, uma questão que conseguimos solucionar com o Atmo. Os resultados têm superado as expectativas e mostrado que estamos no caminho certo apoiando a população e os comércios regionais”, afirma.