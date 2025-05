MENSAGENS POR CARTAS

'Vou mandar droga pra você': preso dava ordem para comparsas por meio de advogado

Alexandre Laranjeira da Silva Santos foi preso em flagrante após tentar entregar drogas e receber carta de um cliente na prisão

"Vou mandar droga para você vender e uma pistola para você portar", "Procure trabalhar certo" e "[Vamos] tomar nossa favela, onde nois é cria". Essas são algumas das afirmações feitas por um detento no Conjunto Penal de Serrinha, no nordeste baiano, e repassadas para comparsas por meio de cartas entregues ao advogado Alexandre Laranjeira da Silva Santos, preso por tráfico de drogas, na tarde de quarta-feira (21). >

O bacharel foi flagrado no momento em que tentava repassar porções de maconha para o seu cliente e recebia dele uma carta com informações relativas ao tráfico de entorpecentes. Ele foi apresentado por policiais penais na 1ª Delegacia Territorial (DT/Serrinha) e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário. A audiência de custódia acontece nesta tarde, às 15h. >