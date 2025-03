CRISE

A disputa bilionária entre as duas maiores farmacêuticas do Brasil

Conflito envolve donos da EMS e Hypera

Um conflito corporativo de alto escalão coloca frente a frente duas gigantes do setor farmacêutico brasileiro. De um lado, a EMS, comandada por Carlos Sanchez; do outro, a Hypera, fundada por João Alves de Queiroz Filho (Júnior), com valor de mercado superior a R$ 12 bilhões. O cerne da disputa: a tentativa de Sanchez, que já detém até 8% da concorrente, de ganhar influência direta na administração da rival. As informações são do colunista Graciliano Rocha, do Uol.>