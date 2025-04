PIS/PASEP

Abono salarial vai ser pago a 4,3 milhões de trabalhadores hoje; veja quem tem direito

Benefício de até um salário mínimo estará disponível para saque até dezembro

- Ter trabalhado com carteira assinada em 2023 por no mínimo 30 dias (consecutivos ou não) >

Na Caixa, o pagamento ocorre automaticamente para correntistas, podendo ser sacado também via Caixa Tem, terminais de autoatendimento ou agências com documento de identificação. No Banco do Brasil, servidores públicos recebem por crédito em conta, TED, PIX ou presencialmente. >