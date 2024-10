COLISÃO

Acidente entre dois ônibus deixa 40 feridos em São Paulo

Um coletivo bateu na traseira do outro, na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 10:00

Um acidente envolvendo dois ônibus de transporte coletivo na Rodovia Presidente Dutra deixou 40 pessoas feridas, sendo dez moderadas e 30 leves, de acordo com informações da CCR RioSP. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira, 24, na altura do km 222, no sentido do Rio de Janeiro, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, no sentido Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, o motorista do ônibus que bateu na traseira do outro, além de outras 26 pessoas, com idades entre 17 a 61 anos, foram levados a hospitais da região. As outras vítimas sofreram ferimentos leves e foram liberadas.

A concessionária foi acionada por volta das 20h30. A empresa mobilizou equipes para atendimento no local, como viaturas de inspeção de tráfego, ambulância e guincho.

Além disso, o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceram ao local. A via local foi interditada para atendimento, com liberação total após uma hora depois da ocorrência.