Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Acusado de matar esposa, tenente-coronel alega que dívida e dependência impediram divórcio

Segundo ele, vítima ganharia novo emprego dias após o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 24 de março de 2026 às 08:22

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves Crédito: Reprodução

Preso sob suspeita de matar a esposa com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde viviam, em São Paulo, o tenente-coronel Geraldo Neto afirmou em interrogatório que a dependência financeira da vítima foi o principal fator que impediu a separação do casal. Segundo ele, a situação teria sido agravada por dívidas e compromissos financeiros assumidos ao longo do relacionamento.

De acordo com o depoimento prestado à Polícia Civil, tanto ele quanto a esposa, Gisele Alves Santana, manifestavam o desejo de se separar. No entanto, o processo não avançou porque, conforme relatou, a mulher não teria condições de se sustentar sozinha nem de manter a filha do casal. As conversas sobre o fim do relacionamento teriam ocorrido, segundo o militar, ainda em novembro.

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves

Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução
1 de 4
Geraldo Neto é suspeito por morte de Gisele Alves por Reprodução

O tenente-coronel também declarou que a renda da esposa estava comprometida por empréstimos consignados e bancários. Ele afirmou que os valores teriam sido utilizados para a construção de um imóvel para os pais dela, além de procedimentos estéticos. Ainda conforme o relato, após descontos de dívidas e impostos, restaria à vítima menos de R$ 1 mil por mês. As informações são do g1.

Na tentativa de manter as despesas da casa, Geraldo disse que transferia mensalmente entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil para a conta da esposa, além de arcar com custos domésticos que, segundo ele, chegavam a aproximadamente R$ 10 mil.

O militar afirmou ainda que buscou alternativas para garantir a autonomia financeira de Gisele. Segundo o depoimento, ele teria procurado oficiais da Polícia Militar que atuam junto ao Tribunal de Justiça, na tentativa de conseguir uma vaga para a esposa. Sobre a oportunidade, descreveu o posto como “muito concorrido” e informou que a função ofereceria um adicional de cerca de R$ 5 mil.

Gisele foi encontrada com tiro na cabeça

Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
Gisele Alves Santana por Reprodução
1 de 9
Gisele Alves Santana por Reprodução

Ainda conforme o interrogatório, a vaga teria sido confirmada no mês de janeiro. A previsão era de que Gisele assumisse o cargo no dia 2 de março, após o carnaval. Com o novo salário, a renda mensal dela poderia chegar a aproximadamente R$ 6 mil, valor que, segundo o acusado, permitiria que ela alugasse um imóvel e passasse a viver de forma independente com a filha.

Geraldo Neto foi preso preventivamente na última quarta-feira (18) e se tornou réu por feminicídio e fraude processual. O caso foi registrado e segue sob investigação da Polícia Civil de São Paulo.

Leia mais

Imagem - Defesa admite que tenente-coronel teve relação sexual com PM antes da morte

Defesa admite que tenente-coronel teve relação sexual com PM antes da morte

Imagem - STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de matar a esposa

STJ nega pedido para soltar tenente-coronel acusado de matar a esposa

Imagem - ‘Nunca será solteira’, disse tenente-coronel cinco dias antes de morte da esposa

‘Nunca será solteira’, disse tenente-coronel cinco dias antes de morte da esposa

Tags:

Tenente-coronel Preso Geraldo Neto Gisele Alves

Mais recentes

Imagem - Médica encomendou e pagou por vídeo adulterado para justificar erro em prescrição que matou criança, diz delegado

Médica encomendou e pagou por vídeo adulterado para justificar erro em prescrição que matou criança, diz delegado
Imagem - Policial rodoviário matou chefe da Guarda Municipal após vítima tentar terminar relacionamento

Policial rodoviário matou chefe da Guarda Municipal após vítima tentar terminar relacionamento
Imagem - Enteada é morta com tiro de espingarda pela madrasta durante visita ao pai doente

Enteada é morta com tiro de espingarda pela madrasta durante visita ao pai doente

MAIS LIDAS

Imagem - Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos
01

Morre Gerson Brenner, ator que brilhou em ‘Rainha da Sucata’, aos 66 anos

Imagem - INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário
02

INSS: 13º de aposentados e pensionistas será antecipado para abril e maio; confira o calendário

Imagem - Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia
03

Mulher é vítima de tentativa de estupro, reage e é espancada a pauladas por suspeito na Bahia

Imagem - Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador
04

Quem são as policiais militares baleadas durante briga em unidade da corporação em Salvador