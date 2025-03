VIOLÊNCIA

Adolescente grávida é encontrada morta dentro de casa pela mãe

Vizinhos chamaram polícia após gritos de desespero da mãe

A Polícia Militar do Piauí (PMPI isolou a cena do crime e acionou a perícia criminal. A suspeita inicial é de que a adolescente tenha sido assassinada com facadas, mas, até o momento, a Polícia Civil do Piauí (PCPI) ainda não identificou nenhum suspeito. O caso segue sendo investigado.>