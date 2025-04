VIOLÊNCIA

Adolescente de 14 anos chefia rede de crimes de ódio contra menores na internet

Segundo polícia, grupo cometia crimes como induzimento ao suicídio, pornografia infantil e maus tratos

De acordo com o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), o menor comandava as atividades do grupo a partir de sua residência no Jardim Carioca, onde foram apreendidos computadores, celulares e documentos. Apesar de confirmar seu envolvimento e posição de liderança, ele não foi detido devido à ausência de flagrante delito. >

"O adolescente tinha um alto cargo no grupo de crimes de ódio. Ele atuava como se fosse o chefe. Como não tivemos o flagrante, não foi possível apreender o suspeito", explicou a delegada Ana Cláudia Medina, do Dracco, para o G1. "Ele era o principal articulador dos atos infracionais destes grupos", completou. >

A operação, que contou com o apoio do CyberLab do Ministério da Justiça, cumpriu 25 mandados em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Dois adultos haviam sido presos e seis adolescentes, apreendidos. >