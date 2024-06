Adolescente de 14 anos desaparece no mar em Praia Grande, SP

O Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar) iniciou as buscas com o helicóptero-águia

Uma adolescente de 14 anos desapareceu no mar de uma praia da Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, na sexta-feira, 31, enquanto nadava com o irmão, que, por volta do meio dia, pediu por socorro, segundo o Corpo de Bombeiros.