Adolescente de 14 anos é morta enquanto brincava de roleta-russa

Uma adolescente de 14 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (24) em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, enquanto brincava de roleta-russa. Segundo o Diário de Santa Maria, Ana Vitória dos Santos Doile foi achada morta dentro de casa.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e atestou o óbito.



Posteriormente, testemunhas relataram aos policiais que Ana Vitória, outras duas adolescentes e um adulto estariam “brincando” de roleta-russa, quando o disparo acertou a vítima. Quando os policiais chegaram no local, o homem já havia fugido com a arma.