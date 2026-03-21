TRAGÉDIA

Advogada brasileira morre afogada em praia no México durante viagem com amigos

Familiares já iniciaram os trâmites para a repatriação do corpo, mas ainda não há prazo para a chegada ao Brasil

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de março de 2026 às 14:27

Advogada brasileira morre afogada em praia no México durante viagem com amigos Crédito: Reprodução

A advogada brasileira Gabriela Cardozo, 31 anos, morreu afogada na praia Rosedal, no México, nessa quarta-feira (18). Ela era natural do Espírito Santo, mas morava em Nova York, onde estudava na Universidade de Columbia. Gabriela entrou no mar e, pouco depois, apresentou dificuldades para sair da água. Guarda-vidas tentaram fazer o resgate, mas ela já foi retirada sem vida. O caso aconteceu na praia Rosedal, no município de Santa María Colotepec, próximo a Puerto Escondido. Autoridades locais foram acionadas e realizaram os procedimentos legais no local.

De acordo com informações de familiares ao G1 ES, a jovem viajou com um grupo de amigos para aproveitar o Spring Break, período de recesso de primavera nos Estados Unidos. A previsão era de que todos voltassem para casa nesse sábado (21), após uma semana de passeio. No Brasil, familiares já iniciaram os trâmites para a repatriação do corpo, mas ainda não há prazo para a chegada. No dia do acidente, ela chegou a publicar nas redes sociais registros da viagem.

Advogada brasileira morre afogada em praia no México durante viagem com amigos 1 de 7