INVESTIGAÇÃO

Advogada de golpe milionário envolve filhos de desembargadores do TJ-MS na mira da PF

Os advogados Rodrigo Gonçalves, filho do desembargador Sideni Soncini Pimentel, e Fabio Castro Leandro, filho do desembargador Paschoal Carmello Leandro, foram arrastados para a Operação Última Ratio, que investiga suspeitas de venda de decisões judiciais no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, após receberem transferências bancárias da advogada Emmanuelle Alves Ferreira da Silva, condenada em primeira e segunda instâncias por estelionato. Ela chegou a ser presa em 2018, mas conseguiu reverter a condenação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).