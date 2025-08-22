Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Advogado de Trump é ameaçado após dado vazar em processo de Bolsonaro

Martin De Luca, que representa a Trump Media e a Rumble em ação contra Moraes, recebeu ameaças após número de celular aparecer em relatório

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:45

Martin De Luca
Martin De Luca Crédito: Reprodução

Advogado que atua para a Trump Media e a Rumble nos Estados Unidos, Martin De Luca recebeu ameaças no celular após o seu número vazar no inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

O relatório produzido pela corporação foi disponibilizado pelo STF de modo a atender ao interesse público. Nele, o número de Martin De Luca com prefixo de Nova York aparece sem tarja, assim como o de outras pessoas citadas na investigação, como o próprio Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar.

Leia reportagem completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Saiba quando exames com contraste são indicados e quem deve evitar

Saiba quando exames com contraste são indicados e quem deve evitar
Imagem - Inclusão de Ozempic e similares no SUS é barrada por comissão ligada ao Ministério da Saúde

Inclusão de Ozempic e similares no SUS é barrada por comissão ligada ao Ministério da Saúde
Imagem - Divórcio pode ser decretado em caráter liminar, decide Justiça

Divórcio pode ser decretado em caráter liminar, decide Justiça

MAIS LIDAS

Imagem - Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho
01

Homem é encontrado morto em praia na frente de hotel de luxo do Rio Vermelho

Imagem - Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil
02

Prefeitura divulga edital de concurso público com 140 vagas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)
03

Inscrições para concurso da Sefaz com salários de até R$ 22,5 mil encerram nesta quarta (20)

Imagem - Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil
04

Prefeitura abre concurso público com mais de 450 vagas e salários de até R$ 5 mil