DENÚNCIA

Advogado de Trump é ameaçado após dado vazar em processo de Bolsonaro

Martin De Luca, que representa a Trump Media e a Rumble em ação contra Moraes, recebeu ameaças após número de celular aparecer em relatório

Metrópoles

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08:45

Martin De Luca Crédito: Reprodução

Advogado que atua para a Trump Media e a Rumble nos Estados Unidos, Martin De Luca recebeu ameaças no celular após o seu número vazar no inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.