AGRESSÃO

Advogado tenta apartar briga, leva soco e morre em Minas Gerais

Segundo a polícia, Geraldo Magela Baessa Ríspoli caminhava pela rua Eugênio Fontainha, no bairro Manoel Honório, por volta das 18h, quando presenciou uma briga. Um homem de 35 anos, ex-funcionário de uma churrascaria da cidade, brigava com um homem de 45 anos que trabalha no mesmo estabelecimento - ambos eram colegas até a demissão do primeiro.