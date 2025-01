MUDANÇA

Agência dos EUA proíbe corante vermelho em alimentos e remédios; substância é usada no Brasil

No Brasil, a eritrosina ainda é encontrada em alimentos como balas, cerejas em calda e gelatina

A medida ocorre quase 35 anos após a substância ser banida de cosméticos devido a estudos que associaram seu uso a casos de câncer em camundongos. Grupos de defesa do consumidor e alguns legisladores pressionavam há anos pela retirada do corante do mercado americano, citando possíveis riscos à saúde. Na Califórnia, a eritrosina já havia sido proibida desde 2023.