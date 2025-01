SÃO PAULO

Agente penitenciário é sequestrado enquanto esperava carro de app e achado morto em cemitério

Crime aconteceu no mesmo dia em que delegado foi morto na cidade

Carol Neves

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 10:04

Policial penal Sergio Ferreira dos Santos Crédito: Reprodução

O policial penal Sergio Ferreira dos Santos, de 48 anos, foi encontrado morto na terça-feira, 14, em um cemitério na comunidade Santa Rita, em Osasco, na Grande São Paulo. Ele havia sido sequestrado na tarde de segunda-feira, 13, enquanto aguardava um transporte de aplicativo para ir ao trabalho, segundo informações do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo (Sifuspesp). A informação é do Estado de S. Paulo.

Santos era servidor da Secretaria da Administração Penitenciária desde 2002, atuando no Centro de Detenção Provisória I, em Osasco. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que perícia foi realizada no local e as investigações seguem para esclarecer o crime, conduzidas pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Osasco.

De acordo com o Sifuspesp, Santos foi sequestrado por volta das 17h, na Vila Menk, quando estava aguardando o carro de aplicativo. Dois criminosos, um deles armado, o forçaram a entrar no veículo. O corpo de Santos foi encontrado na terça-feira, em um cemitério clandestino na comunidade Santa Rita, a cerca de 4 km de sua casa. Ainda não há informações sobre a motivação do crime.

O sindicato lamentou a morte do servidor, destacando sua cordialidade e boa relação com os colegas de trabalho. A Secretaria da Administração Penitenciária e a Polícia Penal do Estado de São Paulo também expressaram pesar pela perda e informaram que colaboram com as investigações.

O velório de Sergio Ferreira dos Santos aconteceu nesta quarta-feira, no Velório Municipal Bela Vista, em Osasco, e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal Santo Antônio.