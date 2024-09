BRASIL

AGU alerta Dino sobre retirada de despesas contra queimadas do limite de gastos

A Advocacia-Geral da União (AGU) alertou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino sobre a retirada do limite de gastos do arcabouço das despesas de combate às queimadas, segundo publicou neste sábado (14) o jornal Folha de S.Paulo. O parecer apontou riscos para o equilíbrio das contas da União.

O alerta foi encaminhada ao ministro pela Advocacia-Geral da União para dar sustentação à decisão de Dino sobre a abertura de crédito extraordinário no Orçamento deste ano e conta com informações da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento e Orçamento.