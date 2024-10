ALTO LUXO

'Água mais pura do mundo' produzida no Brasil vai a leilão por R$ 5,4 milhões

O recipiente onde o líquido está armazenado é uma garrafa premium de 1,5 litro, adornada com ouro, prata, pedras preciosas e 280 diamantes

Estadão

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 16:39

água Victoria Amazonica Crédito: Divulgação

Anunciada como a mais "valiosa" e "pura" do mundo, a água Victoria Amazonica, bebida de fabricação nacional, natural da Amazônia, será uma das peças de um leilão que a colocará em disputa por um valor mínimo de US$ 910 mil (cerca de R$ 5,4 milhões). O recipiente onde o líquido está armazenado é uma garrafa premium de 1,5 litro, adornada com ouro, prata, pedras preciosas e 280 diamantes, segundo seus fabricantes.

O dinheiro arrecadado na venda da luxuosa garrafa, produzida de forma única, será aplicado em programas socioambientais voltados aos moradores da Amazônia, incluindo comunidades ribeirinhas, de acordo com os produtores da bebida.

A Victoria Amazonica é produzida e engarrafada pela Ô Amazon Air Water, empresa amazonense especializada em captar água dos rios voadores da Amazônia e condensá-la por meio de processos tecnológicos para torná-la líquida e própria para consumo. Os rios voadores são formados pela água bombeada pelas árvores via transpiração e transportada, em forma de vapor, por correntes de ar na atmosfera.

"O projeto vai além de criar a água mais valiosa do mundo. É um tributo à vida, à sustentabilidade e ao futuro do nosso planeta. Através de uma garrafa exclusiva de 1 litro e meio da Ô Amazônia, a água mais pura do planeta, extraída da maior floresta tropical do mundo: a floresta amazônica brasileira", diz a empresa.

A idealização da água contou também com a participação da Tanjo, que produziu a joalheria cravejada na garrafa, e da agência de publicidade Atlantis Intelligence Lab. Conforme a Ô Amazon Air Water, a garrafa possui diamantes negros certificados e ouro verde sustentável.

O meticuloso processo de produção da Victoria Amazonica inclui outro importante detalhe: a captação da água é feita na cidade de Barcelos, endereço da empresa, e especificamente em noites de Lua cheia.

O apreço pelo detalhamento aproxima o produto da lenda indígena de Naiá que, apaixonada por Jaci, a Lua, morre afogada depois de mergulhar em um igarapé que exibia o reflexo do seu objeto de amor. Após a sua morte, Naia é transformada em uma vitória-régia, uma planta aquática típica da região norte do País.

"Garrafa de água única - produzida no coração da Amazônia - em uma noite de Lua cheia, extraída dos rios voadores, transformada em uma obra de arte adornada com 280 diamantes, prata e ouro. Tudo em torno de um grandioso propósito", afirma Cal Júnior, presidente e fundador da Ô Amazon Air Water. "O projeto vai além de criar a água mais valiosa do mundo. É um manifesto amazônico que promove o desenvolvimento consciente da região".

Segundo Cal Júnior, o valor arrecadado no leilão será repassado a dez projetos socioambientais que são desenvolvidos em Barcelos, cidade do interior do Amazonas.

"Atuamos com as crianças ribeirinhas de Barcelos, uma pequena comunidade às margens do Rio Negro, na Floresta Amazônica, proporcionando melhorias que vão desde o acesso à água potável até a educação, elevando a qualidade de vida e as perspectivas de futuro", diz o presidente da empresa. "Essas crianças são os futuros guardiões do ecossistema amazônico", completou.