DESTACOU ATUAÇÃO

Alckmin diz que Lula tem razão em cobrança, mas pondera que já atua junto ao Legislativo

Presidente fez cobrança pública a ministros

Estadão

Publicado em 23 de abril de 2024 às 11:17

Geraldo Alckmin Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, enfatizou nesta terça-feira, 23, no seu perfil do X, antigo Twitter, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está correto em cobrar empenho de seus ministros nas negociações com o Congresso Nacional. Contudo, frisou que já atua neste sentido, junto ao Legislativo.

"Ele tem toda razão de cobrar de seu governo empenho para acelerar as negociações com o Congresso", disse Alckmin.

Quatro anos parece muito tempo, mas passam muito rápido. O presidente @LulaOficial já fez história, ao aprovar um novo arcabouço fiscal, a reforma tributária e retomar uma série de políticas sociais que estão diminuindo a pobreza, aumentando a renda e criando empregos no Brasil.… pic.twitter.com/W2XGnsq0CW — Geraldo Alckmin ?? (@geraldoalckmin) April 23, 2024

O vice-presidente, pontuou, no entanto, na mesma publicação, que já vem se empenhando na busca de diálogo com os parlamentares, para a aprovação de projetos estruturantes. "Somente este ano foram 52 reuniões, com 75 parlamentares", disse.

A ponderação de Alckmin, na rede X, ocorre após a cobrança pública do presidente Lula, feita na segunda-feira durante o lançamento do programa Acredita, voltado para crédito, no Palácio do Planalto. O programa tramitará no Congresso em forma de medida provisória e precisará de aprovação do Legislativo em até 120 dias para continuar vigorando.