DIREITOS HUMANOS

Algemados e acorrentados: entenda por que brasileiros deportados dos EUA chegam ao Brasil sem dignidade

Situação degradante de deportados movimenta o Itamaraty e ministro Lewandowski

Essa, no entanto, não foi a primeira vez que imigrantes brasileiros foram algemados e acorrentados pelas autoridades americanas. Voos com brasileiros deportados ocorrem desde 2017, implementados no governo Temer. A utilização de algemas é uma determinação constitucional dos Estados Unidos, com a Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798, em voos de deportação, independente do país de origem dos imigrantes. Os EUA receberam as preocupações do Brasil em relação à questão, mas justificam que se trata de uma questão de segurança, com o objetivo de "evitar brigas durante o voo" ou um sequestro do avião.>