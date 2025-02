POLÍTICA

Aliados de Bolsonaro trocam acusações nas redes: 'Seja homem'

Ambos são ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro e agora se enfrentam no Congresso

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 10:02

Mario Frias e Ricardo Salles Crédito: Reprodução

Os deputados federais Ricardo Salles (Novo-SP) e Mario Frias (PL-SP) se envolveram em uma troca de farpas no X (antigo Twitter), em meio a divergências sobre as eleições das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Ambos são ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro e agora se enfrentam no Congresso. >

A discussão teve início quando Salles comemorou os 31 votos obtidos por Marcel Van Hattem (Novo) na disputa pela presidência da Câmara, realizada no sábado (1º). Embora Hugo Motta (Republicanos-PB) tenha vencido a eleição com 444 votos, a candidatura de Van Hattem foi apoiada pelo Novo e teve o respaldo de Salles, que usou o momento para defender os "valores da direita liberal conservadora". Salles, que se filiou ao Novo após deixar o PL em agosto de 2023, com planos de se candidatar ao Senado em 2026, destacou que esses votos representavam a postura do partido em relação ao Centrão.>

Em sua postagem, Salles escreveu: "Apesar da nossa ainda reduzida, porém honrosa bancada de apenas 4 deputados federais do Novo, conseguimos obter 31 votos para o Marcel Van Hattem na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Esses votos efetivamente representam os valores da direita liberal conservadora, que não transige com o Centrão, não coaduna com posturas e práticas incompatíveis com as nossas crenças.">

A publicação foi compartilhada por Van Hattem, que fez referência à candidatura de Salles ao Senado. Foi então que Mario Frias reagiu, acusando Salles e outros colegas de tentar "desgastar Bolsonaro" para conseguir votos nas eleições de 2026. "Então finalmente vocês estão abrindo o jogo, o teatro que vocês criaram nas eleições das casas, no intuito de desgastar o presidente Bolsonaro, tinha o objetivo de garantir votos para vocês em 26. Quem poderia imaginar!?", escreveu o ex-secretário de Cultura.>

Salles não demorou a responder, refutando as acusações e dizendo que não havia intenção de atacar Bolsonaro. "Essas ilações conspiratórias e vitimizações forçadas são ridículas. Não queremos gente corrupta, fisiológica, adesista etc. nos cargos chave do País e, tenho certeza, você também não quer", afirmou o ex-ministro.>