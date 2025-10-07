Acesse sua conta
Alvo da PF, 'candidata gênio' é aprovada em novo concurso de R$ 27 mil

A “candidata gênio” figura na lista de aprovados para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:22

Laís Giselly Nunes de Araújo
Laís Giselly Nunes de Araújo Crédito: Reprodução

Mesmo sendo investigada pela Polícia Federal (PF) por participação em esquema de fraudes em concursos públicos, Laís Giselly Nunes de Araújo (foto em destaque), de 31 anos, voltou a aparecer entre os aprovados de um dos certames mais concorridos do país. Ela passou a ser conhecida como a “candidata gênio”.

A pernambucana figura na lista de aprovados para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira (6/10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

