CONCURSO

Alvo da PF, 'candidata gênio' é aprovada em novo concurso de R$ 27 mil

A “candidata gênio” figura na lista de aprovados para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE)

Metrópoles

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:22

Laís Giselly Nunes de Araújo Crédito: Reprodução

Mesmo sendo investigada pela Polícia Federal (PF) por participação em esquema de fraudes em concursos públicos, Laís Giselly Nunes de Araújo (foto em destaque), de 31 anos, voltou a aparecer entre os aprovados de um dos certames mais concorridos do país. Ela passou a ser conhecida como a “candidata gênio”.