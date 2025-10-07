Alvo da PF, 'candidata gênio' é aprovada em novo concurso de R$ 27 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 13:22
Mesmo sendo investigada pela Polícia Federal (PF) por participação em esquema de fraudes em concursos públicos, Laís Giselly Nunes de Araújo (foto em destaque), de 31 anos, voltou a aparecer entre os aprovados de um dos certames mais concorridos do país. Ela passou a ser conhecida como a “candidata gênio”.
A pernambucana figura na lista de aprovados para o cargo de analista de controle externo do Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE), cujo resultado foi divulgado nesta terça-feira (6/10) pela Fundação Getulio Vargas (FGV).