Amante arma emboscada para matar mototaxista e ficar com esposa da vítima

Segundo a polícia, suspeito pagou R$ 1 mil parcelado no cartão a comparsa que atraiu a vítima

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:09

Lucas Marciel de Oliveira foi morto em emboscada
Lucas Marciel de Oliveira foi morto em emboscada Crédito: Divulgação

Dois homens, de 22 e 44 anos, foram presos em Minas Gerais suspeitos de matar um mototaxista de 47 anos em Itaúna, no interior do estado. O crime ocorreu no dia 25 de agosto, na zona rural, e a investigação apontou motivação passional, envolvendo um relacionamento extraconjugal da esposa da vítima.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, Lucas Marciel de Oliveira, foi atraída para uma emboscada durante uma corrida. Ele foi atingido no tórax por um disparo de espingarda calibre .28. Apesar de socorrido, não resistiu aos ferimentos. Inicialmente, os investigadores consideraram a possibilidade de latrocínio, já que celular e motocicleta foram levados. A suspeita de execução ganhou força quando foi encontrada uma pochete intacta com R$ 600 em dinheiro.

O suspeito de 44 anos, apontado como amante da esposa do mototaxista, é considerado o mandante do crime. O outro envolvido, de 22 anos, teria sido contratado para atrair a vítima até o local da emboscada, recebendo R$ 1 mil parcelado em cartão de crédito. Um terceiro homem, responsável pelos disparos, ainda é procurado. 

A esposa da vítima prestou depoimento, entregou voluntariamente o celular para perícia e negou participação no crime. Ela confirmou que mantinha um relacionamento extraconjugal com o suspeito há cerca de 5 anos e que afirmou que só poderiam ficar juntos se o marido morresse, mas alegou que se referia a uma morte natural. 

Na operação, a Polícia Civil apreendeu a motocicleta e o celular da vítima, além da espingarda utilizada no crime, munições e roupas. Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e seguem à disposição da Justiça. As investigações continuam em andamento.

Emboscada

Lucas foi chamado para uma corrida em 25 de agosto, em Itaúna, e levado até uma estrada de terra às margens da MG-431, onde dois homens o aguardavam. Um deles estava armado e anunciou o assalto.

O mototaxista tentou fugir, mas foi atingido no tórax por um disparo de espingarda calibre .28. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Manoel Gonçalves, passou por cirurgia, mas não resistiu. Lucas era casado, pai de duas filhas, e foi enterrado no Cemitério Parque Jardim.

