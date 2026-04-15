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Ambulante é preso após cobrar R$ 10 mil por espetinho para turista estrangeira em praia

Suspeito usava máquina adulterada e fazia parte de grupo que atua contra turistas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:15

Caio foi preso por estelionato
Caio foi preso por estelionato Crédito: Reprodução

Um comerciante identificado como Caio Alencar foi preso nesta segunda-feira (13) após aplicar um golpe contra uma turista estrangeira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de cobrar R$ 10 mil por um único espetinho vendido a uma visitante britânica.

De acordo com a Polícia Civil, o homem utilizou uma máquina de cartão adulterada para realizar a cobrança indevida. A abordagem inicial teria sido feita com a oferta de um churrasquinho por R$ 100, mas o valor debitado foi muito superior ao informado.

Caio foi preso por estelionato

Caio foi preso por estelionato por Reprodução
Caio foi preso por estelionato por Reprodução
Caio foi preso por estelionato por Reprodução
Caio foi preso por estelionato por Reprodução
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Caio foi preso por estelionato por Reprodução

As investigações apontam que o suspeito não agia sozinho. Ele faria parte de um grupo que aplica o mesmo tipo de golpe em pontos turísticos da cidade, especialmente em áreas frequentadas por estrangeiros.

A atuação da quadrilha já foi identificada em locais como Praia de Ipanema e Arpoador, além da própria Copacabana. Entre as vítimas mapeadas pelas autoridades estão turistas da Inglaterra, República Tcheca e Argentina.

Caio foi autuado por estelionato qualificado pelo uso de dispositivo eletrônico. A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas do esquema.

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Tags:

Turista Preso Ambulante Espetinho de r$ 10 mil

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