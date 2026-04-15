ESTELIONATO

Ambulante é preso após cobrar R$ 10 mil por espetinho para turista estrangeira em praia

Suspeito usava máquina adulterada e fazia parte de grupo que atua contra turistas

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:15

Caio foi preso por estelionato Crédito: Reprodução

Um comerciante identificado como Caio Alencar foi preso nesta segunda-feira (13) após aplicar um golpe contra uma turista estrangeira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de cobrar R$ 10 mil por um único espetinho vendido a uma visitante britânica.

De acordo com a Polícia Civil, o homem utilizou uma máquina de cartão adulterada para realizar a cobrança indevida. A abordagem inicial teria sido feita com a oferta de um churrasquinho por R$ 100, mas o valor debitado foi muito superior ao informado.

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As investigações apontam que o suspeito não agia sozinho. Ele faria parte de um grupo que aplica o mesmo tipo de golpe em pontos turísticos da cidade, especialmente em áreas frequentadas por estrangeiros.

A atuação da quadrilha já foi identificada em locais como Praia de Ipanema e Arpoador, além da própria Copacabana. Entre as vítimas mapeadas pelas autoridades estão turistas da Inglaterra, República Tcheca e Argentina.