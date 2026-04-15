Ambulante é preso após cobrar R$ 10 mil por espetinho para turista estrangeira em praia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:15
Um comerciante identificado como Caio Alencar foi preso nesta segunda-feira (13) após aplicar um golpe contra uma turista estrangeira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de cobrar R$ 10 mil por um único espetinho vendido a uma visitante britânica.
De acordo com a Polícia Civil, o homem utilizou uma máquina de cartão adulterada para realizar a cobrança indevida. A abordagem inicial teria sido feita com a oferta de um churrasquinho por R$ 100, mas o valor debitado foi muito superior ao informado.
Caio foi preso por estelionato
As investigações apontam que o suspeito não agia sozinho. Ele faria parte de um grupo que aplica o mesmo tipo de golpe em pontos turísticos da cidade, especialmente em áreas frequentadas por estrangeiros.
A atuação da quadrilha já foi identificada em locais como Praia de Ipanema e Arpoador, além da própria Copacabana. Entre as vítimas mapeadas pelas autoridades estão turistas da Inglaterra, República Tcheca e Argentina.
Caio foi autuado por estelionato qualificado pelo uso de dispositivo eletrônico. A polícia segue investigando o caso para identificar outros envolvidos e possíveis novas vítimas do esquema.