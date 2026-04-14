Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Departamento penitenciário dos EUA divulga primeira foto de Alexandre Ramagem após prisão pelo ICE; veja

Ex-deputado federal brasileiro foi preso nesta segunda-feira (13)

  • Monique Lobo

Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:23

Alexandre Ramagem Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

A primeira imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após a sua prisão por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) foi divulgada nesta terça-feira (14). O Departamento Penitenciário do condado de Orange County revelou a foto conhecida como "mugshot", que é o registro feito no momento da detenção para a ficha policial.

Na imagem, Ramagem aparece com um casaco de capuz verde e os cabelos bagunçados. Ao lado da fotografia, constam os registros da sua identificação como gênero, raça e idade. O seu nome foi colocado com a grafia errada e, ao invés de Alexandre, foi escrito Alexander.

Primeira imagem de Ramagem após prisão nos EUA Crédito: Reprodução

O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou, na segunda-feira (13), que o ex-parlamentar foi preso por conta de uma infração leve de trânsito e posteriormente encaminhado ao ICE.

Ramagem, que também foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deixou o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana, utilizado passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado a 16 anos e 15 dias de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.

O nome do ex-deputado consta na lista de foragidos procurados da Interpol. Além disso, o governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, solicitou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos a extradição de ex-deputado, no final de dezembro de 2025.

Leia mais

Imagem - 5 quartos, 5 banheiros e vista para lago: veja como é a casa em que Ramagem morava nos EUA antes de ser preso

5 quartos, 5 banheiros e vista para lago: veja como é a casa em que Ramagem morava nos EUA antes de ser preso

Imagem - Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração dos EUA, diz Polícia Federal

Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração dos EUA, diz Polícia Federal

Imagem - Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Câmara dos Deputados cancela passaportes diplomáticos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem

Mais recentes

Imagem - Urgência constitucional: Governo envia ao Congresso projeto de lei pelo fim da escala 6x1

Urgência constitucional: Governo envia ao Congresso projeto de lei pelo fim da escala 6x1
Imagem - Mario Frias é internado na UTI após apresentar dores abdominais

Mario Frias é internado na UTI após apresentar dores abdominais
Imagem - Saiba quanto custa para comer nos dois únicos restaurantes com três estrelas Michelin do Brasil

Saiba quanto custa para comer nos dois únicos restaurantes com três estrelas Michelin do Brasil