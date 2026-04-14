Departamento penitenciário dos EUA divulga primeira foto de Alexandre Ramagem após prisão pelo ICE; veja

Monique Lobo
Publicado em 14 de abril de 2026 às 20:23
A primeira imagem do ex-deputado federal Alexandre Ramagem após a sua prisão por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos Estados Unidos (ICE) foi divulgada nesta terça-feira (14). O Departamento Penitenciário do condado de Orange County revelou a foto conhecida como "mugshot", que é o registro feito no momento da detenção para a ficha policial.
Na imagem, Ramagem aparece com um casaco de capuz verde e os cabelos bagunçados. Ao lado da fotografia, constam os registros da sua identificação como gênero, raça e idade. O seu nome foi colocado com a grafia errada e, ao invés de Alexandre, foi escrito Alexander.
O influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou, na segunda-feira (13), que o ex-parlamentar foi preso por conta de uma infração leve de trânsito e posteriormente encaminhado ao ICE.
Ramagem, que também foi diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deixou o Brasil clandestinamente pela fronteira com a Guiana, utilizado passaporte diplomático para entrar nos Estados Unidos, para onde fugiu após ter sido condenado a 16 anos e 15 dias de prisão por organização criminosa, golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito.
O nome do ex-deputado consta na lista de foragidos procurados da Interpol. Além disso, o governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, solicitou ao Departamento de Estado dos Estados Unidos a extradição de ex-deputado, no final de dezembro de 2025.