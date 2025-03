CONFUSÃO

American Airlines pede desculpas após 'expulsar' Ingrid Guimarães de cadeira em voo

Atriz disse que foi constrangida e ameaçada em Nova York

A companhia aérea dos Estados Unidos American Airlines se manifestou após as denúncias feitas pela atriz Ingrid Guimarães . A brasileira contou que foi coagida a trocar de assento quando embarcou em Nova York, na sexta-feira (7). Em nota enviada à reportagem, a empresa disse que um funcionário entrou em contato para se desculpar com Ingrid. >

A atriz relatou ter sido coagida a ceder seu assento da classe econômica premium para um passageiro da classe executiva, que estava com a poltrona quebrada. Ingrid se recusou, mas denunciou ter sofrido pressão de tripulantes, que a ameaçaram dizendo que ela não viajaria com a companhia e que o voo seria cancelado caso não aceitasse a troca.>

Em nota, a empresa pediu desculpas. "A American Airlines se esforça para proporcionar uma experiência positiva a todos os viajantes e pedimos desculpas pela experiência recente do nosso cliente", diz a tradução do posicionamento. >

A companhia disse ainda que um funcionário conversou com Ingrid. "Um membro da nossa equipe conversou com a cliente para se desculpar pessoalmente e tratar de suas preocupações. Além disso, continuamos investigando o caso para entender os detalhes do ocorrido", finaliza. >

O desabafo de Ingrid foi publicado nas redes sociais. “Comprei uma passagem na Premiun Economy e quando já estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica pq tinha quebrado uma cadeira na executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu lugar que você pagou. Tendeu?”, escreveu.>