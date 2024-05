Anac autoriza operação de voos comerciais na base aérea de Canoas (RS)

Órgãos consultados pela Anac deram parecer favorável à resolução diante do "cenário de excepcionalidade e necessidade de uma resolução célere". A Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária (SIA), por exemplo, concluiu que a gestão do risco de forma conjunta entre a concessionária, operadores aéreos e autoridade militar trazem a robustez necessária para que a base de Canoas seja aberta para operação civil de aeronaves.

No dia 14, a Anac determinou a suspensão imediata da venda de passagens aéreas para o Aeroporto Salgado Filho. A autarquia afirmou que a situação do aeroporto só poderá ser analisada após a diminuição do volume de água no terminal e da avaliação dos danos ocorridos.